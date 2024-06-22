Калинская бьет личные рекорды в Берлине. Россиянка вышла в финал благодаря классному теннису

Анна постарается с третьей попытки выиграть дебютный титул WTA.

WTA 500. Берлин

Четвертьфинал

Анна Калинская (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 5:1 — отказ Соболенко

Полуфинал

Анна Калинская (Россия) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:1, 6:7 (3:7), 6:1

Если на прошлой неделе на траве блистала россиянка Людмила Самсонова, то на этой неделе эстафету подхватила еще одна наша теннисистка Анна Калинская, которая на пути к финалу крупного травяного турнира WTA 500 в Берлине прошла за один день двух лучших белорусских теннисисток — Арину Соболенко и Викторию Азаренко. Благодаря чему уже гарантировала себе личный рекорд в рейтинге WTA.

Отказы соперниц расчистили дорогу

Калинская превосходно начала сезон, отметившись четвертьфиналом Australian Open и финалом турнира WTA 1000 в Дубае, однако грунтовый сезон сложился для нее не лучшим образом. Анна проиграла на земляном покрытии пять из восьми матчей и не разу не победила дважды подряд. На «Ролан Гаррос» она выбыла во втором круге от канадки Бьянки Андрееску, но все равно оказалась в центре внимания из-за начавшихся романтических отношений с итальянцем Янником Синнером.

По итогам Открытого чемпионата Франции Синнер стал первой ракеткой мира, а сейчас в Галле продолжил наращивать отрыв от преследователей в рейтинге ATP, выйдя в финал. Впрочем, на параллельном турнире в Берлине его подруга также добилась серьезных рейтинговых успехов. Анна впервые в карьере гарантировала себе место в топ-20, причем на пути в свой первый полуфинал не на харде прошла двух теннисисток топ-10 — действующую чемпионку Уимблдона, шестую ракетку мира Маркету Вондроушову из Чехии и третью ракетку мира Соболенко.

Объективности ради, Калинской в этих встречах повезло, ведь обе соперницы не смогли доиграть матчи до конца. Во втором круге Вондроушова вела в счете, но при 5:3 в свою пользу неудачно упала, травмировала ногу. И пусть попыталась продолжить борьбу, снялась при счете 5:5. Впрочем, и сама Анна по ходу своего первого матча с японкой Нао Хибино и во второй игре с Маркетой также испытывала сложности со здоровьем, вызывая врача из-за болей в пояснице.

Как бы то ни было, четвертьфинал в Берлине против Соболенко россиянка начала очень неплохо, порой в обменах мощными ударами превосходя третью ракетку мира. При 1:1 она благодаря своим активным действиям в решающем розыгрыше сделала брейк, затем отыграла четыре брейк-пойнта и взяла свою подачу. После чего вновь взяла подачу Арины. Хотя белоруска начала испытывать сложности с правым плечом, вызвав врача. Помощь не помогла, и при 1:5 и 0:15 Соболенко решила отказаться от продолжения борьбы. Кстати, впервые в карьере она снялась прямо по ходу матча.

Арина Соболенко. Фото Global Look Press

Все выше и выше в рейтинге

В итоге Калинская пробилась в полуфинал, где ее соперницей стала еще одна белоруска Азаренко. Кроме того, Анна гарантировала себе попадание в топ-20 рейтинга WTA, а также вернулась в топ-10 чемпионской гонки нынешнего сезона. Для полного счастья ей не помешало бы продолжить побеждать в столице Германии. И первый сет встречи с Викторией получился просто замечательным. Анна действовала просто шикарно, а ее опытнейшая соперница такого давления в розыгрышах не выдерживала, ошибалась, расстраивалась, бросала ракетку. Довольно быстро счет стал 5:0 в пользу нашей теннисистки. И хотя гейм престижа Азаренко затем взяла, партия осталась за россиянкой.

Впрочем, в дебюте второй партии ситуация на корте поменялась. Белоруска пришла в себя, прибавила в атакующей игре и стабильности и, как следствие, повела 5:2. Но Калинская не сдалась, она взяла три гейма подряд, сравняла счет в партии. Вот только взять ее не смогла, уступив на тай-брейке. Эта локальная неудача совершенно не выбила ее из колеи, в третьем сете она продемонстрировала великолепный теннис.

Очень важным стал выигранный розыгрыш при 2:1 в пользу россиянки и 30:30 на подаче Азаренко. Виктория пошла к сетке и пропустила довольно удобную полусвечку от россиянки в надежде на аут. Однако мяч попал под заднюю линию, Анна заработала брейк-пойнт, который реализовала благодаря срыву расстроенной соперницы.

Виктория Азаренко. Фото Global Look Press

После этого Калинская еще прибавила, забивая Азаренко с подачи и даже с приема. В один из моментов после очередного роскошного удара россиянки под заднюю линию белоруска не выдержала и нецензурно выругалась. Больше в партии она не выиграла ни гейма, а наша теннисистка вышла во второй финал в сезоне и третий в карьере и постарается завоевать свой дебютный титул в матче с лучшей в поединке американок Кори Гауфф и Джессики Пегулы. С такой игрой Калинской это вполне по плечу. Она уже гарантировала себе как минимум 17-е место в рейтинге WTA, а в случае завоевания трофея в Берлине станет 16-й ракеткой мира, обойдя как раз Азаренко.