Куда исчезла Анна Чакветадзе из российских СМИ? Знаменитая теннисистка выбрала другой путь

Экс пятая ракетка мира вернулась в публичное поле, но иначе, чем до 2022 года.

Еще несколько лет назад Анна Чакветадзе в теннисном мире была буквально нарасхват. Экс пятая ракетка проявила себя как успешный телекомментатор и эксперт, активно и регулярно делясь своим мнением по разнообразным теннисным вопросам. Кроме того, в Москве появилась и теннисная школа Анны Чакветадзе, которая, кстати, продолжает работу и сейчас. Но сама бывшая теннисистка с 2022 года исчезла из публичного поля. В прошлом сезоне она объявилась в Бельгии, где сыграла на турнире ITF, а в последнее время вновь начала давать комментарии. Правда, не российским СМИ, а казахским, а также делиться своим мнением на YouTube на каналах комментатора Александра Шмурнова и своем собственном, скромно названном «Лучший теннисный подкаст».

Взлет, обмороки, политика

В середине нулевых прошлого века Чакветадзе считалась одной из самых перспективных теннисисток не только России, но и мира. Ее игру можно было назвать интеллектуальной — когда многие конкурентки уже начали делать ставку исключительно на мощный теннис, Анна, образно выражаясь, плела на корте кружева. Ее сравнивали со знаменитой швейцаркой Мартиной Хингис, однако сама уроженка Москвы признавалась, что ее такие сравнения раздражают и расстраивают. Уже в 17 лет она вошла в топ-100, а в 19 вышла на топ-уровень, взяв титулы в китайском Гуанчжоу и в Москве на Кубке Кремля. В 2007-м в 20 лет она поднялась на пятую строчку в рейтинге WTA, выиграв пять турниров и дойдя до четвертьфиналов Australian Open и «Ролан Гаррос», а также до полуфинала US Open.

Однако в конце 2007-го на дом Чакветадзе было совершено вооруженное нападение. Саму Анну и членов ее семьи связали, дом ограбили, что, безусловно, стало для спортсменки серьезным психологическим ударом. К тому же ее начали преследовать сложности со здоровьем, а в 2011-м она и вовсе стала падать в обморок на корте. В итоге теннисистка сперва приостановила карьеру, а в 2013-м официально ее завершила. Кстати, еще в 2011-м она баллотировалась в Госдуму от партии «Правое дело», но затем от политики отошла.

Зато в теннисе была, что называется, на слуху — Чакветадзе открыла теннисную школу в 2015-м, стала комментировать матчи на Eurosport, давать прогнозы для «букмекерских» сайтов, а также с удовольствием рассуждать о теннисе для других российских СМИ. В 2018-м Анна родила дочку, а затем перебралась в Киев к мужу Павлу Куфтыреву (имеющему украинское гражданство швейцарскому бизнесмену, юристу, вице-президенту федерации шахмат Украины и совладельцу баскетбольного клуба «Киев»). При этом она подчеркивала свою аполитичность и продолжала общаться с российскими СМИ.

Анна Чакветадзе (слева), Динара Сафина и Евгений Кафельников на подкасте. Фото Скриншот видео

Возвращение в теннис и подкаст с Сафиной

Однако после февраля 2022 года Чакветадзе из публичного пространства исчезла. Скорее всего, она переехала в Европу, но точной информации по этому поводу нет. В августе 2023 года она привлекла внимание к своей персоне, когда в возрасте 36 лет сыграла первый за 11 лет официальный матч — на турнире ITF категории W15 в бельгийском Доффеле вместе с Лаурой Палумбо из Люксембурга проиграла в стартовой встрече парного разряда. Тогда Анна хотела сыграть и в одиночке, но организаторы не стали давать экс пятой ракетке мира wild card.

Продолжения не последовало, так что выступление Чакветадзе в Бельгии не стало началом полноценного (хотя некоторые ее ровесницы и даже теннисистки постарше до сих пор играют в туре) возвращения. Возможно, она просто захотела вспомнить о прежних эмоциях на корте и встряхнуться, возможно, думать о профессиональном теннисе вновь помешали сложности со здоровьем. Как бы то ни было, больше Анна не играла. Зато с 2024 года вновь начала давать комментарии. В частности, несколько раз выступила экспертом на YouTube-канале Шмурнова, который в 2022-м покинул «Матч ТВ» и Россию, а также общалась по теннисным поводам с казахстанскими (но не с российскими) СМИ.

Также Чакветадзе вместе с еще более титулованной в относительно недавнем прошлом российской теннисисткой экс первой ракеткой мира Динарой Сафиной стала вести канал на YouTube. Причем гостями «Лучшего теннисного подкаста» успели побывать Дмитрий Турсунов, Светлана Кузнецова, Мирра Андреева, Евгений Кафельников и даже экс-чемпионка Уимблдона француженка Марион Бартоли. Анна в эфирах бодра, весела и явно не хочет расставаться с теннисом.

Андрей Корнилов