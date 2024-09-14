17-летняя Корнеева была очень близка к дебютному титулу WTA. Ее остановила другая россиянка

В Монастире Алина и Анастасия Захарова уступили Анне Блинковой и Маяр Шериф.

Теннис. WTA 250. Монастир (Тунис). Парный разряд. Финал

Анна Блинкова (Россия) / Маяр Шериф (Египет) — Алина Корнеева (Россия) / Анастасия Захарова (Россия) — 2:6, 6:1, 10:8

На своем первом же турнире WTA после травмы 17-летняя россиянка Алина Корнеева добралась до финала. Да, пусть речь идет не об одиночном разряде, а о парном, но все равно успешное выступление в Монастире (Тунис) вместе с 22-летней соотечественницей Анастасией Захаровой должно придать Алине уверенности. Мало того, в финале против еще одной россиянки Анны Блинковой и Маяр Шериф из Египта чисто российский дуэт был чрезвычайно близок к победе, веля 8:7 на решающем тайбрейке до десяти очков.

Тень Мирры и обидная травма

Корнеева, напомним, в прошлом сезоне произвела фурор в юниорском теннисе. В финале юниорского Australian Open Алина в настоящем триллере она переиграла еще одну юную россиянку Мирру Андрееву. Но Мирра затем ушла вперед — весной 2023-го решила сосредоточиться на взрослом теннисе, быстро произвела фурор на турнирах WTA и «Большого шлема», добралась в 2024-м до полуфинала «Ролан Гаррос», взяла в Яссах свой первый титул в одиночке, а затем вместе с Дианой Шнайдер и серебро в парном разряде на Олимпийских играх.

Что касается Алины, то она выиграла в прошлом сезоне юниорский «Ролан Гаррос», дошла до финала юниорского Уимблдона и в конце года первенствовала на итоговом юниорском турнире. Среди взрослых звездная юниорка также не затерялась, пусть на фоне подвигов ровесницы Мирры ее успехи выглядели довольно скромно — титул на ITF W60 и W100, быстрое попадание в топ-200, дебют на турнирах WTA. В январе Алина добралась до второго круга взрослого открытого чемпионата Австралии из квалификации, после чего вышла в феврале в четвертьфинал турнира в Мумбае.

Вот только матч за выход в полуфинал она не сыграла. И вообще на какое-то время пропала с радаров. В апреле она сообщила, что перенесла операцию на кисти в клинике Барселоны и начала тяжелый период реабилитации. Сама спортсменка надеялась вернуться к Уимблдону, но получилось заметно позже — на первой неделе после US Open после семи месяцев вне турниров. За это время Корнеева опустилась с лучшей для себя 128-й позиции в рейтинге на 233-ю, так что турнир в Монастире в одиночке начала с квалификации.

Алина Корнеева. Фото Global Look Press

Второй парный титул Блинковой

В первом круге квалификации она обыграла Мартину Кубку из Польши, но в игре за выход в основную сетку уступила россиянке Марии Тимофеевой 2:6, 5:7. Кстати, Тимофеева также в основе не сыграла, снявшись перед матчем первого круга. А Корнеева получила шанс проявить себя в паре с 22-летней Захаровой. Это, кстати, был парный дебют Алины на уровне WTA, хотя в ее активе есть победы на соревнованиях ITF. Примечательно, что в последний раз в паре Корнеева перед турниром в Монастире играла около года назад, в сентябре 2023-го вместе с француженкой Фионой Ферро они первенствовали на турнире ITF W80 в Ле Небуре (Франция).

На сей раз Алина вместе с Захаровой также показала классный парный теннис, хотя ни одна из этих теннисисток не входила даже в топ-500 парного рейтинга. Уже на старте российский дуэт выбил третьих сеяных из США Алисию Паркс и Софи Чанг (6:2, 6:2). После чего дошел до финала, не проиграв ни сета. В решающем матче Корнеева и Захарова также здорово начали против более опытных Блинковой и Шериф. Причем не обошлось без небольшого скандала. В стартовом гейме на решающем очке (при 40:40) после удара Захаровой линейный судья крикнул «Аут!», а судья на вышке изменила решение не в пользу Шериф и Блинковой. Египтянка отреагировала очень эмоционально, на арбитр стояла на своем, отдав гейм чисто российского дуэту.

В третьем гейме на геймболе Алины и Анастасии ситуация повторилась — Шериф была уверяна, что соперница послала мяч в аут и даже показывала руками, насколько он был велик. Однако громкие апелляции к судье не помогли. Та уверяла, что, по ее мнению, мяч попал. Так счет стал 3:0 в пользу Корнеевой и Захаровой. И хотя соперницы вскоре сократили счет до минимума (3:2) концовка партии осталась за российской парой. Впрочем, во втором сете все поменялось — Шериф и Блинкова уверенно сравняли счет.

Все решил супертайбрейк, где поначалу Маяр и Анна также вели с неплохим преимуществом (4:1). Но ближе к концовке ситуация не только выровнялась, а Корнеева с Захаровой даже повели 8:7. Вот только затем последовало несколько ошибок и поражение 8:10. Таким образом, Блинкова завоевала второй парный титул WTA (первый был выиграл в марокканском Рабате в 2018-м) в карьере. Но и Корнеева с Захаровой могут быть очень довольны этим турниром. Особенно, Алина, для которой после тяжелой травмы этот результат важен вдвойне.