Корнеева вернулась после 7 месяцев перерыва. Наша теннисистка играет на турнире в Тунисе

Тем не менее у 17-летней россиянки уже есть одна победа.

В Монастире завершилась квалификация женского турнира WTA 250 Jasmin Open. В ней приняли участие несколько российских теннисисток. Особенно радостно было видеть выступление нашей юной звездочки Алины Корнеевой, которая хоть и не прошла в основную сетку, но выиграла первый матч после длительного перерыва.

Травма запястья

Сезон для Корнеевой начинался многообещающе. На Открытом чемпионате Австралии она дошла до финала квалификации, где в двух сетах расправилась с венгеркой Анной Бондар. Таким образом, она впервые в карьере вышла в основную сетку турнира «Большого шлема». Личные достижения в Мельбурне для нее на этом не закончились. В первом круге турнира она прошла 53-ю ракетку мира Сару Соррибес Тормо из Испании. После ее остановила бразильянка Беатрис Хаддад Майя. В любом случае Australian Open можно называть для нее любимым турниром. Вы же помните, как в 2023-м на «Большом шлеме» в Мельбурне по юниорам Алина в финале обыграла Мирру Андрееву?

Дальше в сезоне-2024 у Корнеевой были WTA 250 в Таиланде, где она без проблем добралась до основной сетки, и WTA 125 в Мумбаи. В Индии все шло хорошо. Алина дошла до четвертьфинала и уже близко подобралась к топ-100 рейтинга (128-я строчка). Однако на матч против австралийки Сторм Хантер она не вышла.

После Мумбаи Корнеева перестала появляться на турнирах, иногда выкладывая фотографии с Мальорки, где находится ее теннисная база — академия Рафаэля Надаля. Соревновательное молчание она объяснила только под конец апреля, когда с момента ее последнего появления на корте прошло уже больше двух месяцев.

«Последние турниры я пропустила не просто так. С февраля у меня начались проблемы с кистью. Обследования показали нестабильность сухожилия. После консультаций с моей командой и врачами было принято решение о проведении операции. Операция успешно прошла в Барселоне, но теперь меня ждет тяжелый период реабилитации.

Точную дату возвращения на корт сказать сложно, но надеюсь, что смогу выступить на Уимблдоне. Спасибо всем за поддержку, я ее очень ценю! Обещаю вернуться на корт еще сильнее», — написала на тот момент 16-летняя теннисистка в соцсетях под фото на больничной койке.

Алина получила много слов поддержки. В том числе сюрприз ей устроил Надаль, навестив ее в больнице в Барселоне.

Рафаэль Надаль посетил Алину Корнееву в больнице. Фото Соцсети

Трудный рестарт

В середине мая Корнеева опубликовала видео, на котором усиленно трудится в тренажерном зале и на беговой дорожке. «Восстановление началось. Впереди долгий путь, но я планирую максимально быстро вернуться в Тур», — сообщила россиянка.

Однако возвращение затянулось. Тренировки на корте с ракеткой в руке Алина возобновила только в июле, когда Уимблдон, на котором она хотела выступить, уже прошел.

И только спустя 7 месяцев после травмы стало окончательно понятно, что она наконец-то сможет сыграть на турнире в Монастире. «Ты работала очень усердно, чтобы восстановиться после трудной травмы. Мы так горды тобой, Алина Корнеева! Теперь настало время вернуться на соревнования. Мы желаем тебе удачи на Jasmin Open. VAMOS!» — подбодрили Алину в соцсетях академии Надаля.

За это время Корнеева потеряла больше сотни мест в мировом рейтинге. Квалификацию турнира в Тунисе она начинала на 233-й позиции. Соперница в первом матче россиянке досталась менее статусная — полька Мартына Кубка, идущая за пределами топ-300 в одиночном разряде. Тем не менее первая встреча получилась тяжелой. Алине пришлось с ходу играть трехсетовик, в котором Корнеева оказалась сильнее — 6:4, 4:6, 6:2.

Во втором и решающем матче квалификации ее остановила другая россиянка Мария Тимофеева, которая занимает 156-е место рейтинга WTA. Соперницы дарили друг другу брейк-пойнты, но Мария реализовала их больше — 6:2, 7:5. Так что Алине еще предстоит много работы, чтобы вернуть былые кондиции.

Тимофеева вышла в основную сетку Jasmin Open, где в первом круге встретится с Грет Миннен из Бельгии. Также на этой стадии пройдет еще одно российско-бельгийское противостояние — Анастасия Захарова сразится с Элизе Мертенс. Всего в первом раунде турнира в Тунисе три наших девушки. Анна Блинкова — единственная «сеяная» из них — восьмой номер. Она сыграет на старте против Сары Соррибес Тормо. Корнеева же пока домой не летит. Вместе с Захаровой им еще играть в паре.