Надежда нашего тенниса не может прийти в себя после травмы. Корнеева сильно отстала от Мирры

17-летняя россиянка неудачно выступает в Америке, но паниковать не стоит.

Алина Корнеева в этом году находится в тени своей ровесницы Мирры Андреевой. От 17-летней надежды российского тенниса в этом году ожидали попадания в топ-50, но взлет восходящей звездочки, выигравшей два юниорских турнира «Большого шлема» в 2023-м, остановила неприятная травма, из-за которой она не играла семь месяцев. Вернулась Алина в сентябре, но после очень обнадеживающего турнира Международной федерации тенниса (ITF) в Португалии проиграла два матча из трех в октябре в США и Мексике. Скорее всего, год она завершит за пределами топ-200, однако паниковать не стоит. Потенциал у нее по-прежнему очень велик — надо только вернуть уверенность в себе.

Семь месяцев восстановления

Про юниорскую карьеру Алины можно говорить только в превосходных тонах. В прошлом году она по праву стала юниоркой № 1 в мире, выиграв Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос» (первые два турнира «Большого шлема» в сезоне в предыдущий раз выигрывала болгарка Магдалена Малеева в 1990-м), а также Итоговый турнир. Вообще за юниорскую карьеру она победила в 101 матче из 115. Для сравнения, Мирра, которая старше Корнеевой почти на два с половиной месяца, имеет более скромное соотношение побед и поражений по юниоркам — 87:20. Что же касается личных встреч, то на международном юниорском уровне Алина ведет у Мирры 2:0 — в октябре 2020-го она победила в Казани, а в январе 2023-го — в финале юниорского Australian Open.

Правда, Андреева решила завершить юниорскую карьеру еще в 15 лет после турнира в Каире (Египет) в феврале 2023-го, а Корнеева сделала это только в октябре 2023-го после победы на World Tennis Tour Junior Finals в китайском Чэнду. Конечно, к тому моменту она заметно отставала от своей соотечественницы и соперницы во взрослом рейтинге — Мирра пробилась в топ-50, в то время как Корнеева сыграла в прошлом сезоне только десять турниров, а на уровне WTA дебютировала в октябре 2023-го в Гонконге, где, кстати, прошла квалификацию и первый круг.

Фото Global Look Press

Сезон она завершила 156-й ракеткой мира, а в начале 2024-го из квалификации добралась до второго круга Australian Open, победив, в частности, 52-ю ракетку мира Сару Соррибес-Тормо, но уступив бразильянке Беатрис Хаддад Майе. В феврале она дошла до четвертьфинала WTA 125 в индийском Мумбае (благодаря чему поднялась на 128-е место в рейтинге), вот только на матч за выход в полуфинал не вышла. Виной тому, как выяснилось позднее, стала травма кисти.

Спад после награды

«Последние турниры я пропустила не просто так. С февраля у меня начались проблемы с кистью. Обследования показали нестабильность сухожилия. После консультаций с моей командой и врачами было принято решение о проведении операции. Операция успешно прошла в Барселоне, но теперь меня ждет тяжелый период реабилитации», — написала она в конце апреля 2024-го в социальных сетях.

Травма кисти — очень неприятное повреждение для любого теннисиста, поэтому понятно, что форсировать возвращение не стоило. Так, в общем-то, и случилось — Алина вернулась в тур только семь месяцев спустя на WTA 250 в тунисском Монастире, где проиграла во втором круге квалификации соотечественнице Марии Тимофеевой, зато в паре с Анастасией Захаровой добралась до финала. А уже на следующей неделе на харде в Португалии выиграла крупный турнир ITF категории W100 — в финале у той же Захаровой (6:1, 6:4). Эта победа принесла ей сразу 100 очков в рейтинге и очень сильно впечатлила. В том числе и ITF. Организация отметила эффектное возвращение звездочки после травмы и признала Алину «игроком сентября» среди женщин и мужчин. «Эта награда значит для меня очень много, особенно в связи с тем, что я выиграла ее практически сразу после возвращения на корт», — радовалась Корнеева.

Фото Global Look Press

Наверняка могло показаться, что сейчас Алина начнет стремительное восхождение в рейтинге. Вот только этого не произошло. После перерыва в несколько недель 17-летняя россиянка отправилась в США, но на турнире в Мэйконе той же категории, что и португальский, уже во втором круге неожиданно легко проиграла итальянке Лукреции Стефанини 2:6, 2:6. А на этой неделе в мексиканском Тампико на WTA 125 она уступила уже на старте, пусть ей в первом круге досталась непростая соперница — 87-я ракетка мира из Аргентины Мария Карле.

При этом не сказать, что Корнеева играла очень плохо. Нет, она сражалась с аргентинкой на равных 3 часа и 11 минут, вела с брейком 4:3 в решающей партии, но все же уступила — 7:6, 4:6, 4:6. Вероятно, ей просто немного не хватило уверенности, которую после семи месяцев простоя не так просто вернуть. Но, думается, Алина справится, хотя, конечно, на стремительный взлет в стиле Мирры рассчитывать и не стоит. Сейчас Корнеева в live-рейтинге занимает только 253-е место. Поэтому относительно скромная задача на следующий сезон пробиться и закрепиться в топ-100, избежав новых травм, кажется вполне разумной. И пусть Андреева сейчас ушла во взрослых результатах далеко вперед, главное — совершенствовать игру. И тогда через несколько сезонов, возможно, мы увидим матчи Алины и Мирры на поздних стадиях крупнейших турниров.