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Алина Корнеева: биография чемпионки двух юниорских «Больших шлемов»

Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Теннисистка Алина Корнеева
Алина Корнеева.
Фото Getty Images
Факты о восходящей звезде российского тенниса.

Алина Корнеева
Дата рождения: 23 июня 2007 года
Место рождения: Москва
Вид спорта: теннис

Детство и семья Алины Корнеевой

Корнеева родилась в Москве. Ее отец — Александр Корнеев — профессиональный волейболист и бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине 2008 года.

«Моя семья — это самая большая поддержка в моей жизни. И я очень рада, что у моего отца самый большой опыт, какой только может быть. Он выступал на Олимпийских играх. И да, каждый раз он дает мне много советов. Я спрашиваю его обо всем, что касается профессиональной карьеры, жизни профессионального спортсмена. Я очень рада, что у меня самая лучшая семья», — рассказывала Алина в интервью Sportskeeda.

Корнеева занималась теннисом в академии «Спартака», где пересекалась с будущей победительницей Уимблдона Еленой Рыбакиной.

Теннисистка Алина Корнеева
Фото Global Look Press

Выступления Алины Корнеевой на юниорском уровне

В 2021 году Корнеева стала второй на чемпионате Европы для игроков до 14 лет, уступив в финале Терезе Валентовой из Чехии. В 2022 году Алина выиграла шесть юниорских соревнований, а первой крупной победой стал турнир в Касабланке (Марокко), где она победила в финале Лауру Хиетаранту из Финляндии.

В январе 2023 года Корнеева приняла участие в юниорском Australian Open. В четвертьфинале Алина взяла реванш у Валентовой, а в финале встретилась с соотечественницей Миррой Андреевой, которая до матча не проиграла ни одного сета. Первая партия завершилась победой Мирры на тай-брейке (7:2), зато Алина смогла выиграть следующие два сета (6:4, 7:5) и взять титул. Корнеева и Андреева также выступили в Австралии в парном разряде и дошли до полуфинала.

Весна 2023 года принесла Корнеевой победу в турнире в Претории (ЮАР) и первое место в юниорском рейтинге ITF. Летом она победила перуанку Луччиану Перез Аларкон в финале «Ролан Гаррос» (7:6, 6:3) и взяла второй юниорский «Большой шлем».

Алина Корнеева. Корнеева вернулась после 7 месяцев перерыва. Наша теннисистка играет на турнире в Тунисе

«Я приехала сюда, чтобы выиграть «Большой шлем». В Австралии я просто хотела насладиться атмосферой Мельбурна и Australian Open. Здесь я счастлива, как будто выиграла обычный турнир «Большого шлема». Сегодня был очень эмоциональный матч для меня. Мы играли при большом скоплении народа, много людей наблюдало за нами. Я немного нервничала из-за этого. Сегодня было жарко. Из-за этого я чувствовал себя не очень хорошо, не очень энергично в физическом плане. Моя игра сегодня была не такой, как я хотела. Я много промахивалась, но у меня было много хороших ударов, много хороших дропшотов», — сказала Корнеева на послематчевой пресс-конференции.

В парном разряде во Франции Корнеева выступала вместе с японкой Сарой Саито и дошла до финала. На юниорском Уимблдоне Корнеева добралась до полуфинала, а в парном разряде совместно с австралийкой Тэйлой Престон выбыла в первом круге. Позже Алина выиграла турнир в Фигейре да Фоз (Португалия), победив в финале француженку Кароль Монне со счетом 6:0, 6:0.

«Несмотря на счет, суперлегко не было. Я очень хорошо настроилась на матч, понимала, что на мою соперницу оказывалось больше давления, так как она меня старше. Думаю, она нервничала намного больше, а мне помогло то, что я с самого начала ее «задавила», из-за чего Кароль зажало, то есть были и непонятные срывы в нужный момент. Однако она та теннисистка, которая взяла бы инициативу в свои руки, если бы я допустила пару ошибок подряд и начала психовать. У нее были возможности, но я их приостановила», — прокомментировала успех Корнеева.

Теннисистка Алина Корнеева
Фото Getty Images

Профессиональная карьера Алины Корнеевой

Первый турнир на уровне WTA Корнеева провела в Гонконге осенью 2023 года. Она успешно преодолела квалификацию, в первом круге победила соотечественницу Валерию Савиных, а во втором — проиграла чешке Линде Фрухвиртовой.

В январе 2024 года Корнеева пробилась в основную сетку взрослого Australian Open. В первом круге турнира она обыграла Сару Соррибес-Тормо из Испании, а во втором уступила Беатрис Хаддад Майе из Бразилии.

В феврале Корнеева вышла в четвертьфинал в Мумбае. Однако теннисистка не вышла на игру из-за проблем с кистью, после чего пропустила семь месяцев. После операции в больнице в Барселоне Алину навестил ее кумир Рафаэль Надаль.

Первый турнир после травмы Корнеева провела в Монастире (Тунис), но не смогла преодолеть квалификацию в одиночке, хотя дошла до финала в паре с Анастасией Захаровой. Спустя две недели она выиграла турнир ITF в Кальдас де Раинье (Португалия).

Анна Блинкова. 17-летняя Корнеева была очень близка к дебютному титулу WTA. Ее остановила другая россиянка

  • Australian Open (юниоры): 2023

  • «Ролан Гаррос» (юниоры): 2023

  • Касабланка (ITF): 2022

  • Фигейра да Фоз (ITF): 2023

  • Кальдас де Раинье (ITF): 2024

На октябрь 2024 года Корнеева заработала в качестве призовых около 200 тысяч долларов. Первый сезон на взрослом уровне год принес теннисистке 146 399 долларов.

Теннисистка Алина Корнеева
Фото Global Look Press

Личная жизнь Алины Корнеевой

Свободное время Корнеева проводит в кругу семьи. Она учится в 11-м классе и из-за спортивной карьеры перешла на домашнее обучение. Алина дружит с Миррой Андреевой.

Вместе с Корнеевой на турниры ездит мама, а сама Алина время от времени тренируется в Австралии.

Соцсети Алины Корнеевой

  • Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Теннис
Алина Корнеева
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