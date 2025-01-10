Россиянка Панова выиграла парный турнир в Аделаиде. Это десятый титул Александры

На пути к победе вместе с китаянкой Го отыграли матчбол.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия) — Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) — 7:5, 6:4

Россиянка Александра Панова победила в парном турнире WTA 500 в Аделаиде. 35-летняя спортсменка выступала в дуэте с 26-летней китаянкой Го Ханьюй. Для Пановой этот титул стал десятым в парном разряде.

Как девушки выступили на турнире

Панова и Го в финале разобрались с немецко-бразильским дуэтом Лаура Зигемунд/Беатрис Хаддад Майя (7:5, 6:4). Игра продолжалась 1 час и 44 минуты, Го и Панова не допустили ни одной двойной ошибки (против четырех у соперниц) и показали неплохую сыгранность, хотя проводили лишь второй совместный турнир. Пара дебютировала совсем недавно — в декабре на турнире WTA в австралийском Брисбене. Там они вылетели уже в первом круге, проиграв Пауле Бадосе и Онс Жабер (4:6, 7:5, 8:10).

На пути к трофею девушки обыграли четвертых «сеяных» — Деми Схюрс и Эйшу Мухаммед (6:3, 6:2), Бетани Маттек-Сэндс и Мари Бузкову (7:5, 7:5), а также вторых «сеяных» — Катерину Синякову и Эллен Перес (4:6, 6:3, 11:9). Наиболее проблемным оказался полуфинал против лидера парного рейтинга WTA Синяковой и Перес — в нем дуэт Пановой и Го отыграл матчбол на тай-брейке.

После триумфа теннисистки отметили, что уже ожидают следующего совместного турнира. «Привет всем, я так счастлива, что выиграла этот титул. Это наш второй турнир совместно с Александрой. Мы проделали отличную работу на корте и с нетерпением ждем следующего соревнования. Всем спасибо за поддержку. Спасибо всем фанатам в Китае, надеюсь, вы получаете удовольствие, наблюдая за нами», — приводят соцсети WTA слова Ханьюй после триумфа.

Благодаря победе Панова поднимется в парном рейтинге WTA с 31-й на 28-ю строчку, Го переместится с 36-й на 30-ю. Девушки заработали по 500 очков, проигравшие в финале Зигемунд и Хаддад — по 325. Призовые победительниц составили по 54 300 долларов, немка и бразильянка заработали по 33 тысячи.

Александра Панова и Го Ханьюй. Фото Getty Images

Для Пановой это десятый титул в парном разряде

Россиянка выиграла десятый титул в парном разряде и второй — на уровне WTA 500. В 2024-м она установила лучшие достижения на парных турнирах «Большого шлема» — добралась до четвертьфиналов «Ролан Гаррос» и Australian Open. Панова в основном выступает с иностранками и в 2023-м попала в неприятный инцидент из-за совместной игры с Ульрикке Эйкери. Норвежку затравили на родине из-за дуэта с россиянкой, и ей пришлось публично отказаться от тандема с Александрой.

«Мне очень жаль. Оглядываясь назад, понимаю, что мне надо было подумать об этом раньше, но я, к сожалению, этого не сделала. Очень сожалею о своем выборе», — цитировала Эйкери телекомпания SVT.

После Эйкери россиянка выступала в паре с представительницей Казахстана Анной Данилиной — летом 2023-го они в ранге первых «сеяных» выиграли турнир в Казахстане. Затем Александра играла вместе с соотечественницей Яной Сизиковой и мексиканкой Джулианой Олмос.