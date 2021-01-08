Звонарева вышла в третий круг турнира в Абу-Даби в парном разряде

Немка Лаура Зигемунд и россиянка Вера Звонарева вышли в третий круг турнира в Абу-Даби в парном разряде.

Они обыграли хорватку Дарью Юрак и японку Макото Ниномия со счетом 7:5, 6:4.

За выход в четвертьфинал Зигемунд и Звонарева сыграют с испано-аргентинским дуэтом Сара Соррибес-Тормо/Надя Подороска.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Дарья Юрак/Макото Ниномия (Хорватия/Япония) — 7:5, 6:4