Звонарева вышла в полуфинал парного турнира в Майами
Российская теннисистка Вера Звонарева стала полуфиналисткой парного турнира в Майами.
В четвертьфинале россиянка в паре с немкой Лаурой Зигемунд оказалась сильнее Магды Линетт (Польша) и Сары Соррибес-Тормо (Испания) в трех сетах.
В полуфинале Звонарева встретится с другой представительницей России Екатериной Александровой, которая будет выступать вместе с китаянкой Ян Чжаосюань.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Магда Линетт/Сара Соррибес Тормо (Польша/Испания) — 3:6, 6:1, 10:7
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