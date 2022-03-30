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Сегодня, 20:03

Звонарева вышла в полуфинал парного турнира в Майами

Иван Шитик
Корреспондент
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Российская теннисистка Вера Звонарева стала полуфиналисткой парного турнира в Майами.

В четвертьфинале россиянка в паре с немкой Лаурой Зигемунд оказалась сильнее Магды Линетт (Польша) и Сары Соррибес-Тормо (Испания) в трех сетах.

В полуфинале Звонарева встретится с другой представительницей России Екатериной Александровой, которая будет выступать вместе с китаянкой Ян Чжаосюань.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Магда Линетт/Сара Соррибес Тормо (Польша/Испания) — 3:6, 6:1, 10:7

Вера Звонарева
Екатерина Александрова
Лаура Зигемунд
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