Звонарева во втором круге турнира в Кливленде встретится с Соррибес Тормо
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Испанская теннисистка Сара Соррибес Тормо в первом круге турнира в Кливленде обыграла американку Алексу Глэтч со счетом 6:2, 6:1.
Во втором круге турнира Соррибес Тормо встретится с россиянкой Верой Звонаревой.
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Сара Соррибес Тормо (Испания, 7) — Алекса Глэтч (США, Q) — 6:2, 6:1
Бетани Маттек-Сэндз (США) — Ена Шибахара (Япония) — 6:4, 3:6, 6:1
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