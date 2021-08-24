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Звонарева во втором круге турнира в Кливленде встретится с Соррибес Тормо

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Испанская теннисистка Сара Соррибес Тормо в первом круге турнира в Кливленде обыграла американку Алексу Глэтч со счетом 6:2, 6:1.

Во втором круге турнира Соррибес Тормо встретится с россиянкой Верой Звонаревой.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Сара Соррибес Тормо (Испания, 7) — Алекса Глэтч (США, Q) — 6:2, 6:1

Бетани Маттек-Сэндз (США) — Ена Шибахара (Япония) — 6:4, 3:6, 6:1

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Сергей Разин все материалы автора

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