Звонарева в паре с Остапенко вылетели в четвертьфинале турнира в Чехии

Россиянка Вера Звонарева в паре с Еленой Остапенко из Латвии уступили в четвертьфинале турнира в Остраве белорусско-бельгийскому дуэту Арина Соболенко/Элисе Мертенс — 6:7 (5:7), 7:5, 8:10. Матч длился два часа и 10 минут. Соперником Мертенс и Соболенко в полуфинале станут победительницы в игре Флипкенс/Хурс — Киченок/Никулеску.

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2020

Призовой фонд 528 500 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия, 1) — Елена Остапенко/Вера Звонарева (Латвия/Россия) — 7:6 (7:5), 5:7, 10:8