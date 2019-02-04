Звонарева поднялась на 20 строчку чемпионской гонки WTA

Опубликована обновленная версия чемпионской гонки WTA, которую возглавляет японская теннисистка Наоми Осака.
Лучшей из россиянок является Анастасия Павлюченкова, которая занимает восьмую строчку. Мария Шарапова - 19-я, Вера Звонарева поднялась с 46-й на 20-ю.
В рейтинг также входит еще 8 россиянок: Екатерина Александрова (22), Евгения Родина (44), Вероника Кудерметова (51), Маргарита Гаспарян (58), Наталья Вихлянцева (74), Анна Калинская (87), Валерия Савиных (88) и Анна Блинкова (95).
Чемпионская гонка WTA
версия от 4 февраля:
1 (1). Наоми Осака (Япония) – 2185,
2 (2). Петра Квитова (Чехия) – 1925,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 1250,
4 (4). Даниэль Коллинз (США) – 806,
5 (18). Кики Бертенс (Нидерланды) – 780,
6 (5). Эшли Барти (Австралия) – 735,
7 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) – 596,
8 (7). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 561,
9 (27). Донна Векич (Хорватия) – 560,
10 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 527...
19 (19). Мария Шарапова (Россия) – 355,
20 (46). Вера Звонарева (Россия) – 354...
22 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 350…
44 (40). Евгения Родина (Россия) – 192…
51 (68). Вероника Кудерметова (Россия) – 174…
58 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) – 152…
74 (70). Наталья Вихлянцева (Россия) – 131…
87 (94). Анна Калинская (Россия) – 108,
88 (81). Валерия Савиных (Россия) – 106...
95 (84). Анна Блинкова (Россия) – 100.
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