19:36 | Теннис — WTA

Звонарева победила Гергес и вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

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Российская теннисистка Вера Звонарева обыграла немку Юлию Гергес во втором круге турнира WTA в Санкт-Петербурге - 4:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа. 

В четвертьфинале Звонарева сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая без борьбы вышла в данную стадию - ее соперница Мария Шарапова снялась с турнира из-за травмы плеча. 

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy 

Призовой фонд 757 900 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Вера Звонарева (Россия, WC) - Юлия Гергес (Германия, 5) - 4:6, 6:4, 6:4

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