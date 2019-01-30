Звонарева победила Гергес и вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Вера Звонарева обыграла немку Юлию Гергес во втором круге турнира WTA в Санкт-Петербурге - 4:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа.
В четвертьфинале Звонарева сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая без борьбы вышла в данную стадию - ее соперница Мария Шарапова снялась с турнира из-за травмы плеча.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вера Звонарева (Россия, WC) - Юлия Гергес (Германия, 5) - 4:6, 6:4, 6:4
Загрузка...