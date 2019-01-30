Звонарева победила Гергес и вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Вера Звонарева обыграла немку Юлию Гергес во втором круге турнира WTA в Санкт-Петербурге - 4:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа.

В четвертьфинале Звонарева сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая без борьбы вышла в данную стадию - ее соперница Мария Шарапова снялась с турнира из-за травмы плеча.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вера Звонарева (Россия, WC) - Юлия Гергес (Германия, 5) - 4:6, 6:4, 6:4

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