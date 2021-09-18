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Звонарева опубликовала в Instagram фото на костылях

17:50
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Российская теннисистка Вера Звонарева сообщила, что перенесла очередную операцию. Она в Instagram опубликовала фотографию в гипсе на правой ноге и с костылями в руках.

«Привет, операция №?7. Надеюсь, ты будешь добра ко мне», — подписала пост Звонарева.

 

 

В первом круге US Open 37-летняя теннисистка уступила первой ракетке мира Эшли Барти со счетом 1:6, 6:7 (7:9).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CT9iRGdFWhj/

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Александр Кравченко все материалы автора

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