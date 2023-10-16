Звонарева обыграла Хартоно в первом круге турнира в Наньчане
Российская теннисистка Вера Звонарева обыграла Арианну Хартоно из Нидерландовв первом круге турнира в Наньчане (Китай) — 6:1, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 3 минуты.
Звонарева не сделала ни одного эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Хартоно 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
В следующем круге Звонарева сыграет с победительницей пары Диана Шнайдер (Россия) — Чжу Линь (Китай).
Наньчан (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вера Звонарева (Россия) — Арианне Хартоно (Нидерланды) — 6:1, 6:2
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