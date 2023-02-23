Звонарева не смогла выйти в полуфинал парного турнира в Дубае

Россиянка Вера Звонарева в паре с китаянкой Ян Чжаосюань в четвертьфинале турнира в Дубае уступили украинке Людмиле Киченок и Елене Остапенко из Латвии.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 10:8 в пользу Киченок и Остапенко.

В полуфинале турнира Киченок и Остапенко встретятся с россиянками Вероникой Кудерметовой и Людмилой Самсоновой.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 2) — Ян Чжаосюань/Вера Звонарева (Китай/Россия, 7) — 6:7 (3:7), 6:2, 10:8