Звонарева и Зигемунд вышли в полуфинал турнира в Абу-Даби

Российско-немецкий дуэт Вера Звонарева/Лаура Зигемунд вышел в полуфинал турнира в Абу-Даби, обыграв Дженнифер Брэди и Гарбинье Мугурусу со счетом 6:7 (7:9), 6:1, 10:8.

За выход в финал Звонарева и Зигемунд поборются с американкой Хейли Картер и бразильянкой Луизой Стефани.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Дженнифер Брэди/Гарбинье Мугуруса (США/Испания) — 6:7 (7:9), 6:1, 10:8