Звонарева и Зигемунд вышли в полуфинал турнира в Абу-Даби
12:10
Российско-немецкий дуэт Вера Звонарева/Лаура Зигемунд вышел в полуфинал турнира в Абу-Даби, обыграв Дженнифер Брэди и Гарбинье Мугурусу со счетом 6:7 (7:9), 6:1, 10:8.
За выход в финал Звонарева и Зигемунд поборются с американкой Хейли Картер и бразильянкой Луизой Стефани.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Дженнифер Брэди/Гарбинье Мугуруса (США/Испания) — 6:7 (7:9), 6:1, 10:8
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