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Звонарева и Рахимова не смогли пройти квалификацию турнира в Дубае

13:06
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Российская теннисистка Вера Звонарева в финале квалификации турнира в Дубае уступила эстонке Кайе Канепи со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. Россиянка сделала 2 эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 8.

В другом матче финала квалификации Камила Рахимова уступила румынке Ане Богдан (2:6, 7:5, 0:6). Таким образом, обе россиянки не смогли попасть в основную часть сетки турнира.

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