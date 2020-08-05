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«Золотые девчонки». В этот день сестры Уильямс вошли в историю Олимпийских игр

23:36

Сегодня, 5 августа, исполнилось 8 лет победе сестер Винус и Серены Уильямс в финале Олимпиады-2012 в парном разряде. Уильямс обыграли чешских теннисисток Андреа Главачкову и Луцию Градецкую — 6:4, 6:4.

Сестры стали первыми в истории теннисистками, выигравшими четыре олимпийских золота. Винус Уильямс выиграла Олимпиаду-2000 в Сиднее в одиночном разряде, победив в финале россиянку Елену Дементьеву. Серена первенствовала в одиночном разряде в Лондоне. Также обе теннисистки побеждали в парном разряде в Сиднее и Пекине-2008.

Предыдущий рекорд — три олимпийских золота — принадлежал британцу Реджинальду Дохерти и был установлен более ста лет назад: он выигрывал соревнования в парном разряде в 1900 и 1908 году, а также взял золото в миксте в том же 1900-м.

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