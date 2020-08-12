Зиданшек победила Синякову и вышла во второй раунд турнира в Праге

Словенка Тамара Зиданшек обыграла чешку Катержину Синякову (6:3, 3:6, 6:0) и прошла во второй раунд турнира WTA в Праге.

Во втором раунде Зиданшек встретится с канадкой Эжени Бушар, ранее обыгравшей россиянку Веронику Кудерметову.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Prague Open

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Тамара Зиданшек (Словения) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 3:6, 6:0