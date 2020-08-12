Зиданшек победила Синякову и вышла во второй раунд турнира в Праге
14:35
Словенка Тамара Зиданшек обыграла чешку Катержину Синякову (6:3, 3:6, 6:0) и прошла во второй раунд турнира WTA в Праге.
Во втором раунде Зиданшек встретится с канадкой Эжени Бушар, ранее обыгравшей россиянку Веронику Кудерметову.
Прага (Чехия)
Турнир WTA Prague Open
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Тамара Зиданшек (Словения) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 3:6, 6:0
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