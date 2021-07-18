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Зиданшек обыграла Бюрель в финале турнира в Лозанне

16:20
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Словенская теннисистка Тамара Зиданшек победила на турнире WTA в Лозанне (Швейцария). В финале она обыграла француженку Клару Бюрель (4:6, 7:6 (7:5), 6:1).

Матч продолжался два часа и семь минут. 23-летняя словенка выиграла первый турнир в своей карьере. Она занимает 50-е место в рейтинге WTA.

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Тамара Зиданшек (Словения, 1) — Клара Бюрель (Франция) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:1

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