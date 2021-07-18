Зиданшек обыграла Бюрель в финале турнира в Лозанне
16:20
Словенская теннисистка Тамара Зиданшек победила на турнире WTA в Лозанне (Швейцария). В финале она обыграла француженку Клару Бюрель (4:6, 7:6 (7:5), 6:1).
Матч продолжался два часа и семь минут. 23-летняя словенка выиграла первый турнир в своей карьере. Она занимает 50-е место в рейтинге WTA.
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Тамара Зиданшек (Словения, 1) — Клара Бюрель (Франция) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:1
Читайте также
«Слышу от детских тренеров: «Отдай пас, не обводи, играй проще». А если это звезда растет?!» Идеи Бердыева
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю