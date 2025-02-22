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22 февраля 2025, 20:22

Журова поздравила Андрееву с победой на турнире в Дубае: «Всегда радуемся успехам наших спортсменов»

Мирра Андреева.
Фото Reuters

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на победу Мирры Андреевой в турнире категории WTA в Дубае (ОАЭ).

В финале 17-летняя россиянка выиграла у датчанки Клары Таусон (7:6 (7:1), 6:1). Матч длился 1 час 47 минут.

«Мы приветствуем любые победы наших спортсменов и радуемся им. Коммерческие это старты или нет — мы всегда радуемся. Если они выступают в нейтральном статусе, то это не значит, что мы не должны радоваться. Тем более, скоро этот статус будет нормальным, российским. Поэтому могу только порадоваться и поздравить», — сказала Журова «СЭ».

Для Андреевой этот титул стал вторым в карьере и первым на турнирах уровня WTA 1000. Благодаря победе в «тысячнике» Мирра поднимется на 9-е место в мировом рейтинге и станет первой ракеткой России.

(Александр Абустин)

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Теннис
Мирра Андреева
Светлана Журова
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