Журова — о рукопожатии Костюк и Касаткиной: «Абсурд и двойные стандарты»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на рукопожатие украинки Марты Костюк и экс-россиянки Дарьи Касаткиной во втором круге турнира в Риме.

«Касаткина теперь не россиянка, поэтому Костюк и пожала ей руку. Со стороны украинки это демонстрация следующего: «Меняйте гражданство, и мы будем жать вам руку». Хотя по сути-то Касаткина — русская. Удивительная вещь, ничего не сказать. Это абсурд и двойные стандарты», — сказала Журова «СЭ».

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу украинки.

В конце марта Касаткина объявила о смене спортивного гражданства с российского на австралийское.