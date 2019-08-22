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Жеребьевка US Open: Блинкова — Осака, Касаткина — Конта и другие пары

20:13
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Состоялась жеребьевка US Open в женском одиночном разряде. Главной вывеской первого раунда стало противостояние Марии Шараповой и Серены Уильямс, посеянной под восьмым номером. Анна Блинкова встретится с Наоми Осакой — действующей победительницей турнира. Дарья Касаткина возьмет старт поединком с представительницей Великобритании Джоанной Контой. Анастасии Потаповой предстоит встреча с 15-летней Кори Гауфф.

Анастасия Павлюченкова встретится с француженкой Полин Пармантье, Вероника Кудерметова — с американкой Франческой Ди Лоренцо, Наталья Вихлянцева — с немкой Юлией Гергес, Светлана Кузнецова — с американкой Кристи Ан, Екатерина Александрова — с австралийкой Самантой Стосур. Соперница Маргариты Гаспарян определится по итогам квалификации.

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