Женский итоговый турнир WTA Finals: состав участниц и расписание матчей
Итоговый турнир WTA Finals пройдет со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В соревнованиях примут участие семь лучших спортсменок, которые были отобраны по рейтингу, а также победительница «Уимблдона» 2024 Барбора Крейчикова.
Состав участниц Итогового турнира WTA Finals 2024
Фиолетовая группа:
- Арина Соболенко
- Жасмин Паолини
- Елена Рыбакина
- Чжэн Циньвэнь
Оранжевая группа:
- Ига Швентек
- Кори Гауфф
- Джессика Пегула
- Барбора Крейчикова
Формат турнира предполагает групповой этап, полуфиналы и финал.
Расписание Итогового турнира WTA Finals 2024
2 ноября, суббота
Групповой этап. Фиолетовая группа.
18.00. Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь
После 20.00. Жасмин Паолини — Елена Рыбакина
3 ноября, воскресенье
Групповой этап. Оранжевая группа.
4 ноября, понедельник
Групповой этап. Фиолетовая группа.
5 ноября, вторник
Групповой этап. Оранжевая группа.
6 ноября, среда
Групповой этап. Фиолетовая группа.
7 ноября, четверг
Групповой этап. Оранжевая группа.
8 ноября, пятница
Полуфиналы.
9 ноября, суббота
Финал одиночного разряда.
Все матчи начнутся после 16.30 по московскому времени.
По результатам турнира определится 1-ая ракетка мира (между Ариной Соболенко и Игой Швентек).