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22 августа 2025, 04:18

Козырева в паре с Жанжан проиграли в полуфинале турнира в Монтеррее

Евгений Козинов
Корреспондент

Француженка Леолия Жанжан и россиянка Мария Козырева проиграли испанке Кристине Букше и американке Николь Меличар в 1/2 финала турнира в Монтеррее — 6:4, 6:1.

Матч длился 56 минут. Франко-российская пара подала 4 раза навылет и допустила 0 двойных ошибок. На счету их соперниц — 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 5).

Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал

Кристина Букша/Николь Меличар (Испания/США, 4) — Леолия Жанжан/Мария Козырева (Франция/Россия) — 6:4, 6:1

Источник: Сетка турнира в Монтеррее
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