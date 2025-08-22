Козырева в паре с Жанжан проиграли в полуфинале турнира в Монтеррее

Француженка Леолия Жанжан и россиянка Мария Козырева проиграли испанке Кристине Букше и американке Николь Меличар в 1/2 финала турнира в Монтеррее — 6:4, 6:1.

Матч длился 56 минут. Франко-российская пара подала 4 раза навылет и допустила 0 двойных ошибок. На счету их соперниц — 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 5).

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Кристина Букша/Николь Меличар (Испания/США, 4) — Леолия Жанжан/Мария Козырева (Франция/Россия) — 6:4, 6:1