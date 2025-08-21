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21 августа 2025, 07:24

Козырева в паре с Жанжан вышли в полуфинал турнира в Монтеррее

Евгений Козинов
Корреспондент

Россиянка Мария Козырева и француженка Леолия Жанжан победили украинку Людмилу Киченок и австралийку Эллен Перес в четвертьфинале турнира в Монтеррее — 7:6 (7:4), 6:4.

Матч длился 1 час 30 минут.

Следующими соперницами Жанжан и Козыревой будут испанки Кристина Букша и Николь Меличар.

Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал

Леолия Жанжан/Мария Козырева (Франция/Россия) — Людмила Киченок/Эллен Перес (Украина/Австралия, 2) — 7:6 (7:4), 6:4

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