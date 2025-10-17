Наоми Осака снялась с турнира в Осаке из-за травмы

Румынская теннисистка Жаклин Кристьян победила в четвертьфинальном матче турнира в Осаке после неявки японки Наоми Осаки.

Ранее представители 28-летней Осаки сообщили, что спортсменка не оправилась от травмы левой ноги, полученной во втором круге турнира. Было принято решение о снятии ее с соревнований.

В полуфинале Кристьян сыграет с победительницей пары Тереза Валентова (Чехия, Q) — Ольга Данилович (Сербия, 6).

Осака (Япония)

Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open

Призовой фонд 275 094 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Жаклин Кристьян (Румыния) — Наоми Осака (Япония, 1) — 0:0 отказ 2-го игрока