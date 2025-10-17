Наоми Осака снялась с турнира в Осаке из-за травмы
Румынская теннисистка Жаклин Кристьян победила в четвертьфинальном матче турнира в Осаке после неявки японки Наоми Осаки.
Ранее представители 28-летней Осаки сообщили, что спортсменка не оправилась от травмы левой ноги, полученной во втором круге турнира. Было принято решение о снятии ее с соревнований.
В полуфинале Кристьян сыграет с победительницей пары Тереза Валентова (Чехия, Q) — Ольга Данилович (Сербия, 6).
Осака (Япония)
Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open
Призовой фонд 275 094 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Жаклин Кристьян (Румыния) — Наоми Осака (Япония, 1) — 0:0 отказ 2-го игрока
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