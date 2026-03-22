Александрова не смогла выйти в четвертый круг турнира в Майами
Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила румынке Жаклин Кристьян в третьем круге турнира в Майами — 3:6, 6:4, 6:7 (5:7).
Матч длился 2 часа 39 минут.
Александрова за игру сделала 7 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. У Кристьян — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 5 из 13 реализованных брейк-пойнтов.
Кристьян сыграет с Джессикой Пегулой из США.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Жаклин Кристьян (Румыния, 34) — Екатерина Александрова (Россия, 11) — 6:3, 4:6, 7:6 (7:5)
Джессика Пегула (США, 5) — Лейла Фернандес (Канада, 26) — 6:2, 6:2
Елена Остапенко (Латвия, 25) — Ясмин Паолини (Италия, 7) — 5:7, 6:2, 7:5
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