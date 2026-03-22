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Александрова не смогла выйти в четвертый круг турнира в Майами

Руслан Минаев

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила румынке Жаклин Кристьян в третьем круге турнира в Майами — 3:6, 6:4, 6:7 (5:7).

Матч длился 2 часа 39 минут.

Александрова за игру сделала 7 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. У Кристьян — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 5 из 13 реализованных брейк-пойнтов.

Кристьян сыграет с Джессикой Пегулой из США.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Жаклин Кристьян (Румыния, 34) — Екатерина Александрова (Россия, 11) — 6:3, 4:6, 7:6 (7:5)

Джессика Пегула (США, 5) — Лейла Фернандес (Канада, 26) — 6:2, 6:2

Елена Остапенко (Латвия, 25) — Ясмин Паолини (Италия, 7) — 5:7, 6:2, 7:5

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Джессика Пегула
Екатерина Александрова
Елена Остапенко
Ясмин Паолини
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