Александрова уступила Кристьян в первом круге турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла румынке Жаклин Кристьян в первом круге турнира в Аделаиде — 4:6, 4:6.
Игра продолжалась 1 час 55 минут.
31-летняя россиянка сделала 2 эйса, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету ее соперницы 1 подача навылет, 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.
Во втором круге Кристьян сыграет с победительницей пары Дарья Касаткина (Австралия) — Мария Саккари (Греция, WC).
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 1 206 446 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Жаклин Кристьян (Румыния, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 4) — 6:4, 6:4
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