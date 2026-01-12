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12 января, 11:00

Александрова уступила Кристьян в первом круге турнира в Аделаиде

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла румынке Жаклин Кристьян в первом круге турнира в Аделаиде — 4:6, 4:6.

Игра продолжалась 1 час 55 минут.

31-летняя россиянка сделала 2 эйса, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету ее соперницы 1 подача навылет, 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Во втором круге Кристьян сыграет с победительницей пары Дарья Касаткина (Австралия) — Мария Саккари (Греция, WC).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Жаклин Кристьян (Румыния, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 4) — 6:4, 6:4

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Теннис
Екатерина Александрова
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