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8 октября 2025, 18:28

Рыбакина обыграла Кристиан во втором круге турнира в Ухане

Алина Савинова

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Ухане.

В матче второго раунда 9-я ракетка мира за 1 час 24 минуты победила румынку Жаклин Кристиан — 6:4, 6:3.

За игру Рыбакина 11 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. На счету Кристиан 4 эйса, 5 двойных и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Рыбакиной на турнире в Ухане станет чешка Линда Носкова.

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Теннис
Елена Рыбакина
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