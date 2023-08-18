Жабер вышла в 1/4 финала турнира в Цинциннати

Тунисская теннисистка Онс Жабер вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати. Ее соперница, хорватка Донна Векич отказалась от продолжения борьбы в первом сете при счете 5:2 в пользу соперницы.

За выход в полуфинал Жабер поборется с победителем матча Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Онс Жабер (Тунис, 5) — Донна Векич (Хорватия) — 5:2 отказ 2-го игрока