Жабер сыграет с Бенчич в финале турнира в Берлине
Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в финал турнира в Берлине.
В полуфинале она победила Кори Гауфф из США со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Игра продолжалась 1 час 19 минут.
В финале Жабер сыграет с Белинда Бенчич из Швейцарии, которая ранее обыграла гречанку Марию Саккари (6:7 (6:8), 6:4, 6:4).
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Онс Жабер (Тунис, 1) — Кори Гауфф (США, 7) — 7:6 (7:4), 6:2
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