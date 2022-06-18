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Сегодня, 18:33

Жабер сыграет с Бенчич в финале турнира в Берлине

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Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в финал турнира в Берлине.

В полуфинале она победила Кори Гауфф из США со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Игра продолжалась 1 час 19 минут.

В финале Жабер сыграет с Белинда Бенчич из Швейцарии, которая ранее обыграла гречанку Марию Саккари (6:7 (6:8), 6:4, 6:4).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Онс Жабер (Тунис, 1) — Кори Гауфф (США, 7) — 7:6 (7:4), 6:2

Белинда Бенчич
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