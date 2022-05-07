Жабер стала победительницей турнира в Мадриде

Теннисистка из Туниса Онс Жабер стала победительницей турнира в Мадриде, в финале обыграв американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 0:6, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

Для Жабер, которая в полуфинале победила россиянку Екатерину Александрову, это второй титул на турнирах WTA в карьере.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 575 560 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Онс Жабер (Тунис, 8) — Джессика Пегула (США, 12) — 7:5, 0:6, 6:2