Жабер стала победительницей турнира в Мадриде
Теннисистка из Туниса Онс Жабер стала победительницей турнира в Мадриде, в финале обыграв американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 0:6, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 57 минут.
Для Жабер, которая в полуфинале победила россиянку Екатерину Александрову, это второй титул на турнирах WTA в карьере.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 575 560 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Онс Жабер (Тунис, 8) — Джессика Пегула (США, 12) — 7:5, 0:6, 6:2
Новости