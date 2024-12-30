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Сегодня, 16:34

Александрова сыграет с Жабер во втором круге турнира в Брисбене

Руслан Минаев
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Туниска Онс Жабер победила китаянку Чжэн Сайсай в первом круге турнира серии WTA 500 в Брисбене — 7:6 (7:5), 6:4.

Матч длился 1 час 53 минуты.

Жабер вышла во второй круг и встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Онс Жабер (Тунис) — Чжэн Сайсай (Китай) — 7:6 (7:5), 6:4

Теннис
Екатерина Александрова
Онс Жабер
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