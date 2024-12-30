Александрова сыграет с Жабер во втором круге турнира в Брисбене
Туниска Онс Жабер победила китаянку Чжэн Сайсай в первом круге турнира серии WTA 500 в Брисбене — 7:6 (7:5), 6:4.
Матч длился 1 час 53 минуты.
Жабер вышла во второй круг и встретится с россиянкой Екатериной Александровой.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 520 600 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Онс Жабер (Тунис) — Чжэн Сайсай (Китай) — 7:6 (7:5), 6:4
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