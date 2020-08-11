Жабер прошла во второй раунд турнира в Лексингтоне

Тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла американку Кэтрин Макнелли (6:2, 6:4) в первом раунде турнира WTA в Лексингтоне (США).

Турнир в американском Лексингтоне проходит с 10 по 16 августа. Призовой фонд турнира составляет около 200 тысяч долларов.

Лексингтон (США)

Турнир WTA The Top Seed Open presented by Bluegrass Orthopaedics

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Онс Жабер (Тунис, 8) — Кэтрин Макнелли (США, WC) — 6:2, 6:4