Жабер пробилась во второй раунд турнира в Чарльстоне

Тунисская теннисистка Онс Жабер победила швейцарку Штефани Фегеле (6:4, 6:1) в первом раунде турнира WTA в Чарльстоне (США). Она посеяна на турнире под первым номером.

Вторая сеянная полячка Магда Линетт прекратила борьбу. Ее обыграла представительница Колумбии Мария Камила Осорио Серрано (6:3, 4:6, 7:5).

Чарльстон (США)

Турнир WTA MUSC Health Women's Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Онс Жабер (Тунис, 1) — Штефани Фегеле (Швейцария) — 6:4, 6:1

Кристина Макхэйл (США) — Сара Эррани (Италия) — 7:6 (7:3), 6:3

Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия) — Магда Линетт (Польша, 2) — 6:3, 4:6, 7:5

Франческа Ди Лоренцо (США) — Кристи Ан (США) — 7:6 (8:6), 6:2

Алисия Паркс (США, Q) — Грэйс Мин (США, Q) — 6:1, 6:4

Данка Ковинич (Черногория) — Виктория Томова (Болгария) — 6:3, 6:3

Клер Лю (США, Q) — Сторм Сандерс (Австралия, Q) — 7:5, 4:6, 6:0

Астра Шарма (Австралия) — Ван Яфань (Китай) — 6:4, 6:2