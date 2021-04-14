Жабер пробилась во второй раунд турнира в Чарльстоне
Тунисская теннисистка Онс Жабер победила швейцарку Штефани Фегеле (6:4, 6:1) в первом раунде турнира WTA в Чарльстоне (США). Она посеяна на турнире под первым номером.
Вторая сеянная полячка Магда Линетт прекратила борьбу. Ее обыграла представительница Колумбии Мария Камила Осорио Серрано (6:3, 4:6, 7:5).
Чарльстон (США)
Турнир WTA MUSC Health Women's Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Онс Жабер (Тунис, 1) — Штефани Фегеле (Швейцария) — 6:4, 6:1
Кристина Макхэйл (США) — Сара Эррани (Италия) — 7:6 (7:3), 6:3
Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия) — Магда Линетт (Польша, 2) — 6:3, 4:6, 7:5
Франческа Ди Лоренцо (США) — Кристи Ан (США) — 7:6 (8:6), 6:2
Алисия Паркс (США, Q) — Грэйс Мин (США, Q) — 6:1, 6:4
Данка Ковинич (Черногория) — Виктория Томова (Болгария) — 6:3, 6:3
Клер Лю (США, Q) — Сторм Сандерс (Австралия, Q) — 7:5, 4:6, 6:0
Астра Шарма (Австралия) — Ван Яфань (Китай) — 6:4, 6:2
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