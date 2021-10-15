Карацев и Рублев вышли в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
06:06
Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублев одержали победу в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах они выиграли у Рохана Бопанна и Дениса Шаповалова.
Соперниками российской пары будут Тим Пюц (Германия) и Майкл Винус (Новая Зеландия).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Аслан Карацев / Андрей Рублев (Россия) — Рохан Бопанна / Денис Шаповалов (Индия / Канада) — 6:4, 6:4
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