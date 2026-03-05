Калинская встретится с Сонмез из Турции во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Турецкая теннисистка Зейнеп Сонмез обыграла американку Маккартни Кесслер в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе — 7:6 (9:7), 6:0. Встреча продлилась 1 час 41 минуту. Сонмез ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Кесслер 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. В следующем круге 23-летняя Сонмез встретится с россиянкой Анной Калинской. Индиан-Уэллс (США) Турнир WTA BNP Paribas Open Призовой фонд 9 415 725 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Зейнеп Сонмез (Турция) — Маккартни Кесслер (США) — 7:6 (9:7), 6:0 Подписывайся на канал «СЭ» в Max