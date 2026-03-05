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5 марта, 06:48

Калинская встретится с Сонмез из Турции во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Ярошенко

Турецкая теннисистка Зейнеп Сонмез обыграла американку Маккартни Кесслер в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе — 7:6 (9:7), 6:0.

Встреча продлилась 1 час 41 минуту.

Сонмез ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Кесслер 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В следующем круге 23-летняя Сонмез встретится с россиянкой Анной Калинской.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Зейнеп Сонмез (Турция) — Маккартни Кесслер (США) — 7:6 (9:7), 6:0

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Теннис
Анна Калинская
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