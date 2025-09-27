Теннис
27 сентября, 10:42

Потапова встретится с Сонмез в третьем круге «тысячника» в Пекине

Сергей Ярошенко

Турецкая теннисистка Зейнеп Сонмез обыграла 12-ю ракетку мира Клару Таусон во втором круге турнира в Пекине — 6:4, 2:6, 6:3.

Матч продлился 2 часа 2 минуты.

На счету Сонмез, занимающей 82-ю строчку в рейтинге WTA, ни одной подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Датчанка сделала 8 эйсов, допустила 3 «двойных» и реализовала 4 брейк-пойнта из 7.

В следующем круге 23-летняя Сонмез сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Зейнеп Сонмез (Турция) — Клара Таусон (Дания, 10) — 6:4, 2:6, 6:3

  • Главврач Маргулис/

    Таусон тоже так думала.

    27.09.2025

  • Черемисин57

    Там нечего стараться! Потапова должна легко пройти 82ую ракетку мира!! Вот если бы она играла с Таусон, тогда - да!!!

    27.09.2025

  • Главврач Маргулис/

    Насте придётся очень постараться.

    27.09.2025

    • Шнайдер не смогла выйти в третий круг «тысячника» в Пекине

    Андреева — о турнире в Пекине: «Сделаю все возможное, чтобы преодолеть барьер четвертьфинала»

