Потапова встретится с Сонмез в третьем круге «тысячника» в Пекине

Турецкая теннисистка Зейнеп Сонмез обыграла 12-ю ракетку мира Клару Таусон во втором круге турнира в Пекине — 6:4, 2:6, 6:3.

Матч продлился 2 часа 2 минуты.

На счету Сонмез, занимающей 82-ю строчку в рейтинге WTA, ни одной подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Датчанка сделала 8 эйсов, допустила 3 «двойных» и реализовала 4 брейк-пойнта из 7.

В следующем круге 23-летняя Сонмез сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Зейнеп Сонмез (Турция) — Клара Таусон (Дания, 10) — 6:4, 2:6, 6:3