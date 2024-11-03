Корнеева проиграла в полуфинале турнира в Мериде
Российская теннисистка Алина Корнеева проиграла представительнице Турции Зейнеп Сонмез в полуфинале турнира WTA 250 в Мериде (Мексика).
Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 2:6. На корте девушки провели 1 час 38 минут.
254-я ракетка мира Корнеева 6 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. На счету 127-й ракетки мира Сонмез 1 эйс, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
В финале Сонмез сыграет с победительницей матча Энн Ли (США) — Полина Кудерметова (Россия).
Мерида (Мексика)
Турнир WTA Merida Open Akron
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Зейнеп Сонмез (Турция) — Алина Корнеева (Россия) — 7:6 (7:5), 6:2
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