Защитник «Урала» считает, что женский теннис очень сдал

Защитник «Урала» Николай Золотов рассказал о своей увлеченности теннисом. Он пополнил состав команды в конце 2019 года.

- Слежу за большим теннисом, — цитирует белорусского защитника официальный сайт «Урала». - Нравится этот вид спорта, интересно играть. В мужском теннисе из молодых нравится Александр Зверев. А из старого поколения выделю Роджера Федерера. Это легенда. Он играет очень рационально, нравится следить за такой манерой. Видно, что он за счет опыта обыгрывает соперников. Также отмечу Фернандо Вердаско. А в женском теннисе постоянно все меняется. В последнее время женский теннис очень сдал, конкуренция уже не особо серьезная. Очень удивила Серена Уильямс, которая во время беременности выиграла Australian Open. За Викторией Азаренко, конечно, слежу, потому что она белоруска.

— С Викторией виделись когда-нибудь?

— У меня жена занималась теннисом. Однажды она была на игре Азаренко против Возняцки в Минске. Супруга, вроде, была в роли болгерл, у нее даже осталось полотенце с автографом Возняцки. Есть еще одна белорусская теннисистка Ольга Говорцова. Она в Белоруссии организовывает разные турниры. Также сейчас сильное для Белоруссии молодое поколение теннисисток. Это Александра Соснович, Арина Соболенко, Вера Лапко.