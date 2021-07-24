Заневская обыграла Козлову и вышла в финал турнира в Гдыне
20:15
Бельгийская теннисистка Марина Заневская победила украинку Катерину Козлову (6:2, 4:6, 6:3) в полуфинале турнира WTA в Гдыне (Польша).
В финале Заневская сыграет с представительницей Словакии Кристиной Куцовой.
Гдыня (Польша)
Турнир WTA Poland Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Марина Заневская (Бельгия) — Катерина Козлова (Украина) — 6:2, 4:6, 6:3
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