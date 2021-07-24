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Заневская обыграла Козлову и вышла в финал турнира в Гдыне

20:15
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Бельгийская теннисистка Марина Заневская победила украинку Катерину Козлову (6:2, 4:6, 6:3) в полуфинале турнира WTA в Гдыне (Польша).

В финале Заневская сыграет с представительницей Словакии Кристиной Куцовой.

Гдыня (Польша)

Турнир WTA Poland Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Марина Заневская (Бельгия) — Катерина Козлова (Украина) — 6:2, 4:6, 6:3

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