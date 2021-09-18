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Захарова вышла в финал квалификации турнира в Остраве

13:49

Российская теннисистка Анастасия Захарова в полуфинале квалификации турнира в Остраве обыграла Ребекку Петерсон со счетом 7:6 (9:7), 2:6, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. Россиянка сделала 6 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

В финале квалификации Захарова сыграет с австралийкой Астрой Шармой.

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Сергей Разин все материалы автора

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