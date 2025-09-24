Захарова уступила Шуай в первом круге турнира в Пекине

Российская теннисистка Анастасия Захарова в первом круге турнира в Пекине уступила китаянке Чжан Шуай со счетом 6:3, 1:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. На счету 23-летней россиянки 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Во втором круне Шуай встретится с соотечественницей Ван Синьюй.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Чжан Шуай (Китай, WC) — Анастасия Захарова (Россия, Q) — 3:6, 6:1, 6:4