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24 сентября 2025, 15:56

Захарова уступила Шуай в первом круге турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент

Российская теннисистка Анастасия Захарова в первом круге турнира в Пекине уступила китаянке Чжан Шуай со счетом 6:3, 1:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. На счету 23-летней россиянки 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Во втором круне Шуай встретится с соотечественницей Ван Синьюй.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Чжан Шуай (Китай, WC) — Анастасия Захарова (Россия, Q) — 3:6, 6:1, 6:4

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Анастасия Захарова (теннис)
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