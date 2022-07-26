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Сегодня, 13:47

Захарова проиграла Корне в первом круге турнира в Праге

Иван Торопцев
Корреспондент
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Россиянка Анастасия Захарова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Праге (Чехия).

В первом круге теннисистка проиграла Ализе Корне в двух сетах — 2:6, 3:6.

Во втором круге Корне встретится с победителем матча Наталья Вихлянцева (Россия, LL) — Линда Носкова (Чехия, WC).

В параллельных встречах украинка Дарья Снигур проиграла Виктории Томовой из Болгарии, а чешка Луция Гавличкова одержала верх над своей соотечественницей Барборой Палицовой.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2022

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ализе Корне (Франция, 5) — Анастасия Захарова (Россия, Q) — 6:2, 6:3

Виктория Томова (Болгария) — Дарья Снигур (Украина) — 6:4, 6:2

Луция Гавличкова (Чехия, WC) — Барбора Палицова (Чехия, Q) — 6:2, 7:6 (7:5)

Теннис
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