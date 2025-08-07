Захарова не смогла выйти в основную сетку турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла австралийке Мэддисон Инглис в финале квалификации турнира в Цинциннати — 6:4, 2:6, 2:6.

Матч длился 2 часа 4 минуты. 22-летняя россиянка подала 7 раз навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 8 подач навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов (из 6).

Основная сетка турнира в Цинциннати будет сыграна с 7 по 18 августа.