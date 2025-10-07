Захарова проиграла Кенин на старте турнира в Ухане

Россиянка Анастасия Захарова уступила американке Софии Кенин в первом круге турнира в Ухане — 6:3, 6:7 (5:7), 3:6.

Матч длился 2 часа 20 минут. Захарова за игру сделала 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализована 6 из 11 брейк-пойнтов. У Кенин — 4 эйса, 8 двойных ошибок и 5 из 8 реализованных брейк-пойнтов.

При счете 5:4 во втором сете Захарова не реализовала два матчбола.

Кенин во втором круге сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.