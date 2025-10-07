Теннис
Сегодня, 08:36

Захарова проиграла Кенин на старте турнира в Ухане

Руслан Минаев

Россиянка Анастасия Захарова уступила американке Софии Кенин в первом круге турнира в Ухане — 6:3, 6:7 (5:7), 3:6.

Матч длился 2 часа 20 минут. Захарова за игру сделала 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализована 6 из 11 брейк-пойнтов. У Кенин — 4 эйса, 8 двойных ошибок и 5 из 8 реализованных брейк-пойнтов.

При счете 5:4 во втором сете Захарова не реализовала два матчбола.

Кенин во втором круге сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.

  • Я из Волгограда

    Эх, Настюха, такой шанс на победу профукала. Абыдна, да... Как верно заметил форумчанин "vernon s", ей действительно не хватает разнообразия в игре. О причинах этой нехватки я уже не раз тут рассказыаал. Последний раз буквально пару дней назад... И не хватает опыта выступлений на турнирах именно такого высокого уровня. Для Захаровой это вообще был первый в жизни турнир-тысячник. А Софья Кенин, хоть она и никакая в последнее время, ещ? в 2020 году выигрывала ТБШ в Австралии. В том же году играла и в финале Ролан Гарроса, где уступила Швентек. Так что уж чего-чего, а опыта Софочке хватает. Впервые в здешних комментариях я рассказал про Захарову почти 6 лет назад, в ноябре 2019 года. Раз уж СТОЛЬКО лет продолжал болеть за не?, постоянно хватаясь за сердце и матерясь, то продолжу это делать и дальше. Свою землячку надо поддерживать...

    07.10.2025

  • nikola mozaev

    Да уж, обидное поражение Насти! При 5:4 во втором сете нужно было дожимать Кенин. Матчболы Захарова зарабатывала ударами навылет, а на них не рискнула. А рисковать-то нужно!

    07.10.2025

  • Из Алматы

    Сейчас у неё подкапливаются деньги. На них и наймёт тренера, который сможет улучшить ей тактику и технику.

    07.10.2025

  • f0rz

    2 матчбола, брейк в третьем, и с 3-2 проиграть 3-6... как же так

    07.10.2025

  • vernon s

    Насте в настрое и заряженности на игру не откажешь, но к 23 годам надо бы уже иметь более разнообразный теннис.

    07.10.2025

    • Самсонова вышла во второй круг «тысячника» в Ухане

