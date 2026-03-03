Захарова обыграла Фрухвиртову и пробилась в основную сетку «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анастасия Захарова победила чешку Линду Фрухвиртову в финале квалификации турнира в Индиан-Уэллсе — 6:4, 7:6 (7:2).

Игра продолжалась 1 час 52 минуты.

24-летняя россиянка не сделала ни одного эйса, не допустила ни одной ошибки и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 9 «двойных» и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

Захарова пробилась в основную сетку «тысячника» в Индиан-Уэллсе.

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