Захарова обыграла Фрухвиртову и пробилась в основную сетку «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Анастасия Захарова победила чешку Линду Фрухвиртову в финале квалификации турнира в Индиан-Уэллсе — 6:4, 7:6 (7:2).
Игра продолжалась 1 час 52 минуты.
24-летняя россиянка не сделала ни одного эйса, не допустила ни одной ошибки и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 9 «двойных» и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
Захарова пробилась в основную сетку «тысячника» в Индиан-Уэллсе.
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