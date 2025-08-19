Захарова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде
Россиянка Анастасия Захарова вышла в 1/4 финала турнира в Кливленде.
100-я ракетка мира во втором круге победила американку Хэйли Баптист со счетом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 31 минуту.
Захарова за выход в полуфинал сыграет с победительницей матча Ева Лис (Германия) — Полина Кудерметова (Россия).
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Захарова (Россия) — Хэйли Баптист (США, 8) — 6:4, 6:3
Новости