Захарова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде

Россиянка Анастасия Захарова вышла в 1/4 финала турнира в Кливленде.

100-я ракетка мира во втором круге победила американку Хэйли Баптист со счетом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 31 минуту.

Захарова за выход в полуфинал сыграет с победительницей матча Ева Лис (Германия) — Полина Кудерметова (Россия).

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Захарова (Россия) — Хэйли Баптист (США, 8) — 6:4, 6:3